Hjulkalendern del 21: ”Hon ser mig som den världsmedborgare jag är”

I Sydsvenskans hjulkalender tar sig författaren Anna Axfors runt i Skåne på elsparkcykel. I tjugoförsta delen undersöker hon naturvinskulturen.

Nu har jag varit ute i 21 dagar och 21 nätter, och allt elsparkcyklande börjar ta ut sin rätt. Jag darrar och hackar tänder. Ännu har ingen snö fallit, men det blir kallare och kallare, mörkare och mörkare. Men imorgon vänder det tydligen. Hatar när folk säger så: ”imorgon vänder det!”. Vad spelar det för roll, när det ändå inte kommer att bli ljust på flera månader?

Nej, nu går jag in på första bästa bar. Det är en mysig en, en trappa ner under marken. Jag förstår att de serverar naturvin, och det passar ju utmärkt eftersom jag redan undersökt kaffekulturen och det är ju inte mer än rättvist att även undersöka naturvinskulturen. Problemet är att det inte är mycket att undersöka – jag älskar redan naturvinskulturen, faktum är att det nog är den enda subkultur jag stödjer. Servitrisen säger: “flkdgjgjdflgjreiogokdg?” Vänta lite nu, nu förstod jag inte ett ord. Och det beror inte på att jag inte kan danska! För det kan jag, så länge det är riksdanska. “Ehm… can we take it in English?” säger jag. “I said that you can flip the menu” säger hon, sedan börjar hon snabbt tala danska igen. Det är ett gott tecken, hon ser mig som den världsmedborgare jag är!

Efter att ha ätit några hårda georgianska oliver som mer påminner om stenar så beger jag mig mot centralstationen. När jag närmar mig så blandas de dova, tunga klockslagen från Rådhuset med skrik…

Fortsättning följer i morgondagens lucka.