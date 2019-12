Tjatsex får artist att ändra jullåt

Homofobi och tjatsex? Ett par av världens mest populära jullåtar väcker kontrovers på grund av sina texter– och görs nu i vissa fall om för att passa en ny tid.

I början av december röstades ”Fairytale of New York” än en gång fram som den bästa jullåten av radiolyssnare i Storbritannien. Detta trots att textraden ”You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot” har fått många att protestera mot den nedsättande benämningen på en homosexuell man.