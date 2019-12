Trump firar jul i triumf – trots riksrätt

Trump fick en tidig julklapp från kongressen medan han packade sina väskor inför golfsemestern på sin egendom Mar-a-Lago.

Presidenten kunde sent på fredagen, ombord på flyget mot Florida, skriva under ett gigantiskt utgiftspaket för nästa år som stoppar en hotande nedstängning av statsapparaten. Detta sedan senaten i sista stund kommit överens om en budgetfinansiering på totalt 1,4 biljoner (trillion) dollar.

På torsdagen godkändes dessutom det nya frihandelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada (USMCA), av representanthuset – samma demokratkontrollerade kammare som en dag tidigare röstade för att ställa Trump inför riksrätt.

USMCA har varit ett profilförslag för president Donald Trump sedan han tillträdde och beskrev det tidigare avtalet Nafta som det sämsta någonsin.

Som grädde på moset kunde presidenten under fredagen även godkänna en ett nytt militärt utgiftspaket som innehåller satsningar på ett rymdförsvar, även det en av hans hjärtefrågor.

– Med stora hot mot vår nationella säkerhet är amerikansk överhöghet i rymden absolut nödvändig, och vi ligger längst fram. Vi leder inte med tillräckligt mycket, men inom kort kommer vi att leda stort, sade Trump, enligt nyhetsbyrån AFP.

Samma eftermiddag bjöd representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, traditionsenligt in Trump att hålla sitt årliga State of the union-tal inför kongressen, som denna gång blir av den 4 februari. I det artiga brevet från Pelosi är det svårt att ana att hon bara två dagar tidigare ledde det sammanträde där representanthuset beslutade att ställa Trump inför riksrätt – som den tredje presidenten hittills i USA:s historia.