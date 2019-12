Så här i juletid ger Mirsada Rizvanovic gratis fotvård till hemlösa. ”Enastående”, säger Richard Persson som får sina fötter fixade professionellt för första gången i livet.

Bara några hundra meter bort pågår samtidigt intensiv paketinslagning inför den årliga julfesten Jalla jalla en jul för alla.

”Kallt lyser julens stjärna på dem som icke hava något hem”. En textrad av Tage Danielsson som aktualiseras varje år när ”Karl-Bertil Jonssons julafton” visas på SVT. En annan textrad från filmen lyder: ”Vem tänder ett ljus för dem som vandra i mörkret?”.

På Miris medicinska fotvårdssalong i Malmö är ljuset tänt. Pepparkakorna står framme, och det ryker från kaffemuggarna när Richard Persson kommer in genom dörren.

Han har aldrig tidigare fått medicinsk fotvård. Men han kan behöva. Han har lymfödem i båda benen, de är mycket svullna och det påverkar förstås också hans fötter.

– Slå dig ner, säger Mirsada Rizvanovic med sin milda röst, och ber Richard Persson ta av sig strumporna.

Richard Persson hittade lappen om gratis fotvård på Stadsmissionen. Det var det fler som gjorde.

– Jag har haft fullbokat hela helgen. Det känns fint, det här är min julklapp till människor som inte har möjlighet att gå på fotvård annars, säger Mirsada Rizvanovic.

Så här i juletid blir det extra tydligt vilka som har, och vilka som inte har.

– Jag är uppfostrad med att man ska vara där för varandra. Jag vill gärna göra en god insats för människor, säger hon.

Hon behandlar liktornar och förhårdnader, nageltrång och vårtor. Klipper ner långa naglar och smörjer in fötterna med välgörande kräm.

– Fötterna bär oss hela livet. Vi ska ge dem kärlek, säger hon.

Richard Persson lutar sig tillbaka i behandlingsstolen.

– Det här betyder allt. Det går inte att värdera, att någon ger en den här omsorgen. Och så före jul och allt, säger Richard Persson.

Han berättar att han har varit hemlös sedan 2014.

– Jag förlorade arbetet, sedan blev jag utförsäkrad.

Just nu bor han på ett av kommunens tillfälliga boenden för hemlösa. En väldigt stor del av hans nätter som hemlös har han tillbringat på tåg och bussar. Skånekortet har fört honom genom Skåne.

– Turen mellan Simrishamn och Helsingborg är bra. Det blir nästan tre timmars sömn.

Julen kommer han att tillbringa med goda vänner.

– Vi är ett gäng som umgås.

Några hundra meter bort, i Folkets park, pågår intensiva förberedelser inför Jalla jalla, en jul för alla, den årliga julfesten på Moriskan för hemlösa, ensamma och utsatta. I år beräknas tusen besökare komma till julfesten. På julafton kommer här att bjudas på julmat, allsång med Richard Söderberg, lekhörna med pyssel och skönhetsavdelning med bland annat hår- och nagelfix. Och, förstås, julklappar, som nu febrilt slås in med tomtepapper och gyllene snören.

– I år kommer vi nog upp i tio tusen julklappar, säger Marielle Sterner, som är projektledare för festen.

Hit har Malmöbor kommit och donerat under december. I lokalen ligger drivor med paket, både inslagna och sådana som ska fixas under de sista dygnen före julafton. Det finns en vägledning för vad som är lämpligt att donera. Högarna med begagnade kläder kommer därför inte att slås in.

– Det blir bara merarbete för oss. Vi har ju varit med så många år så vi vet hur behoven ser ut, säger Marielle Sterner och fortsätter:

– Underkläder är det som är populärast. Nyinköpta, betonar hon.

Hon berättar att för en del av de pengar som kommer in som bidrag, köper de just underkläder, men också vantar och mössor och halsdukar till många av de hemlösa män och kvinnor som besöker julfesten.

Marielle Sterner styckförpackar tandborstar och tandkräm som ska slås in i paket. Högarna med paket växer. De inslagna leksakerna är uppdelade efter ålder.

Barnen är i minoritet på festen, samtidigt som de står i fokus när det gäller klapparna.

– Det är en övervikt av leksaker som lämnas. Både begagnade och nya. Det kommer också många barn som vill lämna sina gosedjur, som någon annan nu kan få. Det är väldigt gulligt, säger Alice Berger, som är volontäransvarig.

Oliva Haskel och Millie Theander är båda sex år. Nu kommer de in i lokalen med sina mammor, fullastade med kassar.

– Välkomna hit. Glöm inte att sätta ett kryss på de julklappar som är begagnade. Vi ger en blandning av begagnat och nytt till varje barn på festen, förklarar Frida Fritzon, som också är med i arrangörsgruppen.

– Kom här, så sätter vi oss och slår in julklapparna, säger Lise-Lott Haskel.

Det är andra året familjen bidrar med julklappar.

– Jag tycker att det är viktigt att vara med och göra skillnad. Och att få barnen att förstå att det inte är en självklarhet att få julklappar.