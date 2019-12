Det har talats om den i åratal. Skattereformen med stort S. I januari tycktes den äntligen vara på gång.

Fjärde punkten i regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, L och C delgav tydliga planer: "en omfattande skattereform genomförs". På så vis avser de fyra partierna bland annat att öka sysselsättningen, bidra till klimatmålen, stärka konkurrenskraften, utjämna ekonomiska klyftor, minska hushållens skuldsättning, trygga välfärden och förbättra bostadsmarknaden. Ambitiöst, minst sagt. Men hittills har ingenting hänt och i en DN-intervju (19/12) säger finansminister Magdalena Andersson (S) att reformen knappast går att genomföra före valet.

"Det här kommer att vara en jättestor nöt att knäcka, det är bara att vara öppen och ärlig med det."

Främst är det de nödvändiga lagändringarna som kan ta tid, men det kräver också sitt arbete att jämka samman partilinjer. Andersson medger att det finns motstridiga intressen bakom engagemanget för en skattereform. Inom två år tror hon ändå att huvuddragen för en uppgörelse kan finnas på plats.

Då vill det nog till att parterna snarast börjar förhandla. Så här långt är det inte ens klart vilka parterna de blir, men rimligtvis försöker regeringen få in så många partier som möjligt runt förhandlingsbordet. Så kan reformen få förutsättningar att ligga fast även vid ändrade majoritetsförhållanden i riksdagen.

En god utgångspunkt vore att återgå till grundprinciperna i 1990-talets stora reform om ett rakt, enkelt och lättbegripligt system. Men därutöver måste taxeringen naturligtvis anpassas till nutida förhållanden. Försök till moderniseringar har gjorts fortlöpande, men de har med åren också försvagat systemet. Det en gång så raka och enkla har förvandlats till rena lapptäcket av särregler och undantag.

Och det är inte för inte som S, MP, C och L har enats om övergripande mål som att minska ekonomiska klyftor, sänka skatten på arbete och öka finanssektorns skatteandel. Välståndet har blivit mindre jämlikt fördelat i Sverige under de senaste decennierna. Det beror inte i någon högre grad på hur inkomsterna utvecklats för olika yrkesgrupper. Långtidsutredningen som presenterades nyligen pekar istället på hur kapitalinkomsterna har ökat kraftigt samtidigt som nivåerna på olika former av bidrag och transfereringar successivt halkat efter.