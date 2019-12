Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Att kriminalitet med våld och hot har ökat och tagit nya former under de senaste årtiondena är ett faktum. Inte en dag utan att media, i alla dess former, basunerar ut nya reportage och artiklar. Inte minst på FB.

Vi har fått olika avhopparprogram och "Operation Rimfrost" med mera. Det är ju bra. Men det är faktiskt så, att under de senaste årtiondena och på nittiotalet, utarbetades en väl fungerande samverkansmodell mellan Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och i viss mån även Försäkringskassan.

Redan under Carl Bildts M-regering i slutet av 1990-talet började man nonchalera och fnysa åt detta.

Tyvärr är min erfarenhet att när jag tar upp denna fråga med beslutspersoner eller föreningslivet verkar det som att man inte har en aning. Vanligast är att man slår "dövörat" till!

Beslutsfattare på alla nivåer: Ta lärdom, samverka ,agera!

Magnus Norrlin, Malmö