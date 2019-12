Malmögalleriet Krets stänger – ersätts av Whose Museum

Efter tolv år stänger Malmögalleriet Krets för gott på Kristianstadsgatan. Det senaste året har Whose Museum drivit verksamhet i lokalen och nu står det klart att Krets lämnar över permanent till Whose Museum.

2007 startade Malmögalleriet Krets på Kristianstadsgatan 16 i en gammal mejerilokal. Anna Granqvist var en i kvartetten som startade Krets och på senare år har hon drivit galleriet själv.

När Sydsvenskan 2016 lät en jury utse Malmös bästa gallerier fanns Krets med på topp-10 med motiveringen ”Krets presenterar intressanta och gränsöverskridande konstnärer, både lokala och från hela världen, och skapar en plats för konsten som ingen annan i staden riktigt lyckas med.”

Men i början av 2019 kunde Dygnet Runt berätta att Anna Granqvist skulle vara föräldraledig och att hon därför lät konstkollektivet Whose Museum ta över Krets under hela det gångna året.

Bakom Whose Museum står kanadensiska konstnären Laura Hatfield och tanken är att bygga ett museum av objekt som besökarna samlat ihop och lämnat in. Under året har Whose Museum arrangerat flera olika utställningar i Krets-lokalen och det kommer att bli fler.

Nu avlöjar nämligen Anna Granqvist att hon lägger ner Krets och lämnar över gallerinyckeln helt och hållet till Whose Museum.

– Det har varit på gång från och till länge och jag har tänkt att vi ger det ett år till i ganska många år nu. Krets har varit en viktig plats för både konstnärer och besökare så andra värden än de ekonomiska har slagit över, men det går bara till en viss gräns och tolv år är en rätt lång tid. Skönt att lägga ner innan Krets blir en sur tonåring, säger Anna Granqvist.

Hon berättar att bakgrunden är helt och hållet ekonomisk.

– Krets är ett icke-kommersiellt utställnings- och projektrum så vi är helt beroende av de stöd vi får från kommunalt och statligt håll. Dessa täcker dock inte både utställningsproduktion och programverksamhet, och fasta kostnader och löner om man vill hålla hög kvalitet. Särskilt eftersom vi parallellt med att stödja den lokala konstscenen alltid har försökt arbeta med ett internationellt fokus. Det krävs mycket lågavlönat och oavlönat arbete om man vill skapa meningsfulla projekt med så snäv budget.

– Även när vi har haft spelningar, workshops och dylikt har vi hållit fast vid att det ska vara öppet och tillgängligt för alla – oavsett ekonomiska förutsättningar. Men även om kulturen är fri så är den ju inte gratis att producera. Folk som arbetar med konst och kultur måste få betalt för sitt arbete, säger Anna Granqvist.

Vad händer för din del nu?

– Det är ganska öppet och rätt spännande, så vi får se. Jag har precis skickat iväg två publikationer till tryck. Den ena i samarbete med Malmö Konstmuseum och Tensta konsthall, och den andra tillsammans med designern Jenny Nordberg. Kanske blir det fler sådana projekt den närmaste tiden. Kanske kommer Krets att uppstå i andra former och skepnader i framtiden – det återstår att se, säger Anna Granqvist.

– Att Whose Museum tar vid på Kristianstadsgatan 16 känns som en fin fortsättning på det vi har byggt upp där – en metamorfos snarare än en deppig begravning, säger hon.