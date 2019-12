Det svänger ju – chimpanser visar danstakter

När Kung Louie sjunger om att han vill va' som du i ”Djungelboken” är det förstås en fantasi. Men så är han också orangutang och inte chimpans. Då hade han kanske i alla fall faktiskt kunnat dansa till Disneylåten.

För nu har japanska forskare kommit fram till att chimpansen likt människan kan röra sig rytmiskt till musik. I en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the National academy of sciences (Pnas) konstaterar de att även hos chimpansen verkar det finnas ett samarbete mellan de delar av hjärnan som tolkar det apan hör och de delar som styr motoriken.