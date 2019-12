Stilla julhandel på Asiens börser

Julstiltje råder på asiatiska börser. En förkortad handelsdag på julaftonen inleddes med små rörelser.

Tokyo-börsen fann en viss glädje i Wall Streets uppgångar från måndagen, men efter några timmar hade inledande plus förvandlats till obefintliga rörelser runt nollan för såväl Nikkei- som Topix-index.

Hang Seng-index föll 0,3 procent vid öppning, medan börserna i Shanghai och Shenzhen stod relativt stilla.

Även de asiatiska börserna ligger på stora plus för året, men till skillnad från New York befinner de sig inte på all time high.