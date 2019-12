Räddningstjänsten bekämpade under natten mot julafton en fullt utvecklad brand i Torekovs warmbadhus vid Hamnplanen.

– Det finns ingen misstanke om brott, säger Filip Annas, polisens presstalesperson.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 02.20-tiden. Flera räddningsfordon skickades till platsen liksom ambulans och polis. Släckningsinsatsen beräknades pågå en bit in i tisdagsmorgonen.

Enligt polisen har ingen skadad person omhändertagits, men det anrika badhuset från 1800-talet gick inte att rädda.

– Räddningstjänsten kommer att låta byggnaden brinna ned under kontrollerade former, säger under natten Jörgen Winlöf, inre polisbefäl i Helsingborg.

Enligt polisen finns ingen brottsmisstanke.

– Det finns en naturlig förklaring, men hur man har kommit fram till den vet jag inte, säger Filip Annas, polisens presstalesperson, vid 09-tiden på tisdagen.