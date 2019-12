HV71 vann straffdrama – Sundh hjälte

2–2 under ordinarie tid innebar straffläggning mellan HV71 och Leksand i SHL. Då blev Oscar Sundh hjälte när han som ende straffskytt fick pucken i nät. Men trots två poäng var Sundh missnöjd. – Det är klart att det svider lite att vi inte fick tre poäng, säger han till C More efter matchen.