Malmö Redhawks jagar fjärde raka segern i SHL borta mot Linköping som kommer till spel med två raka förluster.

Redhawks har de skapat en lucka till Linköping och övriga lag kring och under kvalstrecket. Linköping gör näst minst mål i SHL och ställs mot Oscar Alsenfelt, som agerat rena väggen under Redhawks uppryckning och bara släppt in ett mål på de fyra senaste matcherna.

Tajt och jämnt i första perioden – sedan ett ledningsmål för Linköping när Andrew Gordon tryckte in 1–0 efter 12.15.

Första perioden slut.