Så förändrades Malmös nöjesliv under 2019

Vad hände egentligen i Malmös nöjesliv under året? Vad förändrades på riktigt? Dygnet Runt zoomar ut och försöker se trenderna för 2019.

Bild: Emma Larsson

När 2018 gick in i 2019 såg det så bra ut. Soi 29, Sakanaya, Charlie’s Burgers, Mitt Möllans foodcourt, Taquerian, Belle, Dubbel Dubbel, Kv Åkern och Lyran gjorde kvarteren runt Möllevången till bra kvarter att gå ut och äta riktigt gott i. Men under året hände något. Belle såldes. Sakanaya flyttade till Södertull. Scandwich och Green Mango deklarerade att de skulle flytta. Taquerian, Charlie’s Burgers och Rum Shack stängde. Flera aktörer som lämnade hänvisade till att Möllanborna inte vill betala för bra råvaror och kvalitet. Samtidigt skrämmer kriminalitet och knarkhandel bort gäster från andra delar av stan. Så den starka dominansen av billig öl och indisk mat förstärktes. Det enda nya kvalitetsstället som faktiskt tillkom under året var pizza- och naturvinsbaren Opopoppa och snart öppnar även bageriet Farina.