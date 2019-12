Sommarhit blev P3:s mest spelade låt

Fakta

1. Mares – "Sunnanvind"

2. Mabel – "Don’t call me up"

3. Wiley featuring Stefflon Don, Sean Paul & Idris Elba – "Boasty (remix)"

4. Sam Smith featuring Normani – "Dancing with a stranger"

5. Billie Eilish – "Bad guy"

6. Zara Larsson – "Don’t worry bout me"

7. Victor Leksell – "Klär av dig"

8. Taylor Swift – "You need to calm down"

9. Meduza featuring Goodboys – "Piece of your heart"

10. Lova – "My name isn’t"

11. Mark Ronson feauring. Miley Cyrus – "Nothing breaks like a heart"

12. Kygo featuring Whitney Houston – "Higher love"

13. Lil Nas X – "Old town road"

14. Molly Sandén – "Det bästa kanske inte hänt än"

15. Ariana Grande – "7 Rings"

16. Ozzy featuring Timbuktu – "Bråkmakargatan"

17. Ed Sheeran & Justin Bieber – "I don't care"

18. Avicii featuring Chris Martin – "Heaven"

19. Daddy Yankee featuring Snow — "Con calma"

20. Tove Lo – "Glad he’s gone"