Blottade sig för domstolspersonal – misstänkt omhändertagen av ordningsvakter

Två gånger ska en person ha blottat sig för anställda på förvaltningsrätten och sedan lämnat platsen. Mannens signalement gick ut till personal i närområdet. Under fredagen såg tingsrättens ordningsvakter en man som stämde in på utseendet, och grep in.

Förvaltningsrätten ligger på Kalendegatan i centrala Malmö – på andra sidan gatan finns tingsrättens lokaler.