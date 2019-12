Mejeriets klubb Riff, discot för ”fullvuxna”, fyller nu tio år.

Riff beskrivs av arrangören som en klubb för folk som rörde sig i nöjessvängen på 70- och 80-talet.

Jubileet firas lördagen den 4 januari, med The Early House som spelar irländsk musik och mera rockinriktade Sticky & The Bombs. Sticky Bomb kommer också att ikläda sig DJ-rollen under kvällen.