De fortsätter spela rock'n'roll... och ingen håller på att dö

De har alla spelat som unga, och som yngre vuxna. Men nu är de bättre än någonsin – och tuffare. Bandet Bats out of hell tar bara in medlemmar som har fyllt 55 år.

Spela för livet är kurser i musik för medlemmar över 55 år. Bandet heter Bats out of hell. Medlemmarna Anki Aulander, Christer Sjöberg, Sten Dufke, Fredrik Savbrant (lärare) och Solveig Dennbo. Bild: Ingemar D Kristiansen Christer Sjöberg har tagit rollen som den tuffa i bandet. Det var också han som kom på deras namn: Bats out of hell. Han vill egentligen spela något hårdare när Sydsvenskan kommer till replokalen på Mejeriet, men det blir ”When a man loves a woman".