Här är våra mest lästa kulturreportage 2019

Stjärnor som bytte banor, elsparkcyklar, ”försvenskning” och stulet kulturarv. Blicka tillbaka på året som gick med hjälp av några av kulturens mest lästa reportage och intervjuer.

Min jakt på elsparkcyklar gav mig 80 kronor på en kväll

Elsparkcyklarna väckte starka känslor 2019. Men de var inte bara en fråga om säkerhet och miljö. Elina Pahnke tog jobb som cykelladdare för att ta sig en titt på "mikromobilitetens revolution" – och en otryggare arbetsmarknad.

Michael Segerström: ”Det är ju patetiskt att komma ut vid 75”

Michael Segerström bar på sin hemlighet i hela sitt vuxna liv – innan han fattade varför han varit så förbannad. Johan Malmberg intervjuade honom inför monologen som skulle förändra allt.

Rakowitz-utställningen på Malmö konsthall väcker känslor

Fram till den 12 januari visas "The invisible enemy should not exist" på Malmö konsthall. Konstnären Michael Rakowitz har återställt kulturminnen från sitt hemland Irak. Rakel Chukri undersökte varför utställningen inte lämnade någon oberörd.

Katia Wagners extrason gick med i IS: ”Man behöver hjälp utifrån”

Kan man älska någon som går med i en mördarsekt? Ida Ölmedal mötte journalisten Katia Wagner, som skrivit en bok om när hennes extrason reste till Islamiska staten.

Fredrik Gertten: ”Städerna börjar se ut som flygplatser”

Över hela världen går boendekostnaderna upp medan lönerna ligger still. Folk tvingas flytta, och i storstäderna står hus tomma. I sin dokumentär ”Push” förklarar Fredrik Gertten varför. Mattias Oscarsson träffade honom.

Jonatan Unge hittade en ny karriär i en ny stad, som han innerligt hatar

Tycker du att Malmö är en håla utan något som talar för sig? Då är Jonatan Unge din man. Som konstnär och medmänniska tar han befolkningens lidande på sig och gör poddar och tidningskolumner om eländet. I år debuterade han också som skådis, ”Kurs i självutplåning” hette tv-serien. Vad annars? Filip Yifter-Svensson träffade en av årets mest omtalade komiker.

Vi, de försvenskade

”Försvenskad.” Ordet används som ett vapen mot personer som anses ha förrått sitt ursprung. Rakel Chukri tog hjälp av journalisten Trifa Abdulla och politikern Robert Hannah för att dissekera ordet som har splittrat många familjer.

Muren mot ungdomarna går rakt genom kvarteret

30 år efter Berlinmurens fall blir gränsbarriärerna bara fler. Arvid Jurjaks åkte till tyska Neuperlach, där ett kvarter delades i två under flyktingkrisen.