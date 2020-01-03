Topplistorna: Yasin städar bort julen

Album:
1. (8) Yasin: ”Handen under Mona Lisas kjol (pt:1)”
2. (9) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”
3. (7) Dree Low: ”Flawless”
4. (11) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”
5. (15) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”
6. (14) Avicii: ”Tim”
7. (18) Hov1: ”Vindar på Mars”
8. (10) 1Cuz: ”1 år”
9. (19) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”
10. (Ny) Jackboys & Travis Scott: ”Jackboys”
11. (17) Einár: ”Första klass”
12. (16) Harry Styles: ”Fine line”
13. (24) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”
14. (23) Einár: ”Nummer 1”
15. (25) Lars Winnerbäck: ”Eldtuppen”
16. (46) Magnus Uggla: ”Alla tolkningar”
17. (21) Ant Wan: ”Kapitel 21”
18. (40) The Chainsmokers: ”World war joy... push my luck”
19. (32) Billie Eilish: ”Don't smile at me”
20. (43) Avicii: ”True: Avicii by Avicii”
Singlar:
1. (3) Yasin & Dree Low: ”XO”
2. (18) Tones and I: ”Dance monkey”
3. (21) Miss Li: ”Lev nu dö sen”.
4. (25) The Weeknd: ”Blinding lights”
5. (68) Yasin: ” Pt:1”
6 (28) Dree Low: ”Pippi”
7. (41) Lewis Capaldi: ”Someone you loved”
8. (26) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: ”Försent”
9. (Ny) Yasin: ”Not for sale”
10. (48) Maroon 5: ”Memories”
11. (33) Yasin: ”DSGIS”
12. (31) Macky & Einar: ”Tesla”
13. (46) Arizona Zervas: ”Roxanne”
14. (56) Billie Eilish: ”Bad guy”
15. (45) Billie Eilish: ”Everything I wanted”
16. (43) Trevor Daniel: ”Falling”
17. (51) Miriam Bryant featuring Cherrie/Molly/Stor: ”Mi amor (Blåmärkshårt)
18. (57) Post Malone: ”Circles”
19. (70) Myra Granberg: ”Tills mitt hjärta går under”
20: (39) Adele & Dree Low: ”No cap”
Källa: GLF