Under privatiseringsvågen såldes Hamburgs energibolag. Sedan växte opinionen mot en usel affär för både ekonomi och klimat.

Inför den folkomröstning som äger rum i Helsingborg 12 januari om en eventuell försäljning av Öresundskraft åkte Petter Larsson till en av de många tyska städer som nu köpt tillbaka sin energiförsörjning.

Kraftverket Tiefstack i utkanten av centrala Hamburg är ingen vacker syn. Det ser med andra ord ut som de flesta fjärrvärmeverk, ett par vitmålade skorstenar, högspänningsledningar och blåaktiga och vita huskroppar i trist industristil.

Ända sedan tidigt 1900-tal har olika kraftverk med samma namn legat här, inom bekvämt avstånd för att försörja tiotusentals hushåll med både el och värme. Det är bara den senaste inkarnationen, byggd 2009, jag ser när jag besöker ett decembergrått Hamburg en vecka före jul.

Under nästan hela sin livstid har Tiefstack drivits av kommunen, som genom sitt energibolag HEW, Hamburgische Electricitäts-Werke, tagit på sig ansvaret för stadens energiförsörjning.

Men för tjugotalet år sedan köpte Vattenfall bit för bit in sig i HEW och blev därmed ägare till stadens el- och fjärrvärmenät, inklusive två kärnkraftverk och två stora kolkraftverk, medan konkurrenten, den privata tyska energijätten EON la rabarber på gasnätet.

När Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokrater i Helsingborg nu vill sälja Öresundskraft, finns därför skäl att titta närmare på vad som skett i den tyska storstaden.

Den stora skillnaden är att medan Helsingborg är en välmående stad utan stora ekonomiska problem, så var det ett Hamburg tyngt av stora skulder och höga räntor som sålde sitt energibolag.

Men Hamburg är staden som ändrade sig. Efter en folkomröstning där det politisk-ekonomiska etablissemanget besegrades 2013 har man nu köpt tillbaka alltsammans. Sedan september i år Tiefstack och resten av fjärrvärmen, gasnätet och elnätet åter i kommunala händer.

Det låter nästan utopiskt. I Sverige heter det alltid att återköp vore alldeles för dyrt. Det man har sålt, har man sålt för gott.

Falköping sålde 1998 sitt energibolag till det likaledes kommunala Göteborgs Energi. När bolaget åter 15 år senare var till salu, övervägde Falköping att själva ta över igen, men man ansåg sig inte ha råd. Bolaget fick privata brittiska ägare och priserna sköt i höjden.

Den breda privatiseringsvåg som under 1990-talet svepte över västvärlden var en central del av det marknadsliberala politiska projektet. Plötsligt stod även den fundamentala välfärdsstatliga och socialdemokratiska tesen att grundläggande infrastruktur och välfärd skulle drivas under demokratisk kontroll under hård attack. Försäljning av offentlig egendom var högsta mode också i Tyskland: Deutsche Telekom, Lufthansa, Postverket, och förstås otaliga sophanteringsföretag, vattenverk och elnät gick under klubban. De privata bolagen ansågs mer effektiva än de påstått tungrodda och ineffektiva offentliga organen, och politikerna tänkte sig ofta att det räckte att kontrollera verksamheterna med regleringar. Socialdemokratin anpassade sig i stora stycken. I Storbritannien gjorde New Labour succé och i Tyskland skapade Gerhard Schröders SPD i slutet av 90-talet konceptet ”Neue Mitte”, den nya mitten, och genomdrev en skatte- och arbetsmarknadspolitik som högerpartierna hade drömt om.

Vad gäller privatiseringar är opinionen på väg att vända i Tyskland. Hamburg står inte ensamt. Siffrorna varierar beroende på vem man frågar, men mellan 40 och 70 nya kommunala energibolag ska ha startats i landet mellan 2007 och 2013. Driften av 350 elnät har kommunaliserats 2007 till 2017.

Till följd av EU-lagstiftning skiljer man i både Sverige och Tyskland på produktionen av energi och distributionen, det vill säga näten.

Undantaget är fjärrvärmen. Den är oreglerad, eftersom det historiskt alltid varit självklart att både produktion och nät legat i kommunernas händer. Det gör fjärrvärmen till den verkliga guldklimpen, eftersom den som äger den kan stänga ute andra försäljare från näten.

Men det finns en viktig skillnad. I Sverige gäller numera koncessionerna för näten – alltså rätten att bygga och driva ledningar genom skogar, marker och städer – på obestämd framtid. Det innebär att när ett nät väl har privatiserats så kan det inte enkelt återtas i offentlig regi. Att sälja Öresundskraft är därför ett nästan oåterkalleligt beslut.

I Tyskland löper koncessionerna däremot i regel på 20 år. Sedan görs en ny upphandling, där hågade nätföretag – även kommunala – får lägga nya bud.

Vart tjugonde år öppnas alltså möjligheten att kommunalisera eller privatisera.

Många av de senaste kontrakten tecknades under första halvan av 90-talet och har löpt ut de senaste åren. Det är en viktig förklaring till varför återkommunaliseringen sker just nu.

Men det är inte den enda.

Den tyske näringslivsforskaren Sören Becker pekar på ytterligare orsaker. För det första finns en stark tradition av kommunalt ägande. Även efter privatiseringarna ser många politiker och medborgare det fortfarande som ett självklart alternativ att kommunen hanterar energin. För det andra innebar de politiska beslut på nationell nivå om att fasa ut kärnkraften och införa mer miljövänlig produktion – som brukar samlas i begreppet Energiewende, energiomställning – att energipolitiken som helhet fick helt andra mål än enbart effektivitet och vinster. Det utmanade idén om de vinstdrivande storföretagens dominans. För det tredje blev folk, menar Becker, snabbt besvikna på de privata bolagen. De var sällan mer effektiva än de kommunala, men däremot snabba att höja priserna. Och slutligen spelar de mycket låga räntorna de senaste åren en viss roll. Det var billigt för kommunerna att låna pengar.

Redan 2006 återtog den lilla staden Wolfhagen med 14000 invånare sitt elnät från EON. Man hade behållit ett kommunalt energibolag, som kunde driva näten.

2009 köpte Dresden ett energibolag, som man tidigare delvis hade sålt, från den delstatligt ägda energikoncernen EnBW.

2010 köpte sex kommuner i Nordrhein-Westfalen landets femte största energiproducent, Evonik Steag.

Samma år köpte den då CDU-styrda delstaten Baden-Würtemberg tillbaka aktier för över 4,5 miljarder euro från franska energibolaget EDF.

I Berlin misslyckades en folkomröstning 2013 om att återta elnäten i kommunal regi med att samla tillräckligt högt valdeltagande, men påverkade ändå energipolitiken dramatiskt. Sedan dess har kommunen startat sitt eget energibolag. Det vann upphandlingen av nätdriften. Men Vattenfall, som också ville ha koncessionen, överklagade och nu under hösten bedömde en domstol att det kommunala bolaget inte har kapacitet att driva nätet.

Monika Schaal har varit kommunpolitiker för socialdemokratiska SPD i Hamburg i 22 år. Som nybakt ledamot i kommunfullmäktige var hon med om att fatta besluten om att sälja 75 procent av HEW redan 1997 och 1999. Nu är hon partiets talesperson i miljö- och energifrågor.

Idag ser Monika Schaal hela försäljningen som ett misstag.

– Men det var en ren nödåtgärd. Hamburg hade så stora skulder.

Några år senare, 2002, hade kristdemokratiska CDU tagit över makten och sålde mot SPD:s vilja de allra sista 25 procenten av HEW. Då förlorade staden allt inflytande över bolaget.

Politikerna jublade. CDU:s gruppledare i kommunfullmäktige Michael Freytag talade om en ”gyllene väg”. Hans partikamrat, borgmästare Ole von Beust, menade att man genom försäljningen ”räddat Hamburgs bordssilver” (Die Welt, 12 juni 2002).

Bara fem år senare hade samme von Beust fått kalla fötter. ”I efterhand och med vad vi vet idag var det ett misstag. Idag skulle jag inte ha sålt HEW. Därför att staden inte längre har något inflytande på elpriserna och bara lite inflytande på företagets investeringar. Och därför att ett statligt monopol ersattes av ett privat kvasimonopol. Jag tycker bara privatiseringar är vettiga när de skapar mer marknad” (Bild, 12 juli 2007).

Ryktet säger att von Beust ungefär vid denna tid dessutom läste Al Gores klimatbok ”En obekväm sanning”, och började inse behovet av en klimatstrategi för sitt parti.

Men att ångra ett beslut är en sak. Att försöka ändra det är något helt annat.

Ska man begripa hur den negativa opinionen till försäljningen formades och kraven på återköp växte i styrka måste man förstå hur impopulärt Vattenfall snabbt gjorde sig i staden.

Det finns tre huvudförklaringar.

Det första var elpriserna, som snabbt steg mer än i andra städer. Mellan 2007 och 2017 steg de med 49 procent, mest i hela landet, där genomsnittet låg på 38 procent (Verivox 2017). Symbolen blev Hamburger Aluminium-Werk – en fabrik som behövde ohyggligt mycket el, och som tidigare hade fått fördelaktiga långtidskontrakt av det kommunala bolaget. När Vattenfall tog över aviserade man 50-procentiga prisökningar. Ägarna, Norsk Hydro, svarade med att stänga fabriken. 400 anställda blev arbetslösa.

– Det var ibland svårt för oss att förstå. Vattenfall är ju ett offentligt ägt bolag. Men de betedde sig som som en privat monopolist, som vilket annat företag som helst på elmarknaden, säger Monika Schaal.

Men hade de inte väntat sig höjda priser? Om man säljer till ett vinstdrivande företag, så får man väl tänka sig att de vill ha tillbaka sina pengar snabbt?

– Det tog ett tag innan det sjönk in. Riktigt klart stod det först med aluminiumverket.

Monika Schaal pekar också på att kärnkraftsfrågan politiserade Hamburgborna. Tyskland har en stark miljörörelse och en opinion som är starkt negativ till kärnkraft. När regeringen Merkel 2010 antydde att man vill riva upp det tidigare beslutet att fasa ut kärnkraften ledde det till stora protester. I Hamburg bildade 100 000 människor en 12 mil lång arm-i-arm-kedja mellan Vattenfalls båda kärnkraftverk Krümmel och Brunsbüttel. De hade blivit symboler för den farliga kärnkraften, inte minst efter olyckor i Krümmel, som Vattenfall anklagades för att ha mörkat.

Sen kom Fukushima. Den tyska regeringen bytte fot i ett andetag: nu skulle kärnkraften bort. Vattenfalls investeringar var plötsligt en föråldrad belastning, ett problem mer än en tillgång.

Dessutom byggde Vattenfall ett kolmonster.

Jag sitter på tolfte våningen i det nybyggda kontorshus som rymmer myndigheterna för stadsutveckling, bostäder, miljö och energi, tillsammans med Jan Dube, som är presstalesperson för Hamburgs regionala minister för miljö och energi, Jens Kerstan (De Gröna).

– Ur dagens synvinkeln kan man säkert säga att det stora fel Vattenfall gjorde var det stora kolkraftverket du ser där borta, säger Jan Dube.

Genom fönstret syns siluetten av Kraftwerk Moorburg tre kilometer bort, på andra sidan den södra delen av Elbe. Det känns nästan som att blicka mot Mordor, och det är inte bara namnet som leder tanken till det land av svavel och mörker som JRR Tolkien beskriver i "Sagan om ringen".

Kapaciteten är på över 1650 megawatt el. Det är som om Öresundskraft skulle bygga ytterligare 12 Västhamnsverk i Helsingborg.

Bränslet är stenkol.

Det släpper ut kring sju miljoner ton koldioxid. Det motsvarar ungefär hälften av vägtrafiken i Sverige.

Tanken var bland annat att Moorburg skulle ersätta det föråldrade kolkraftverket Wedel. Politikernas och Vattenfalls bästa argument – utöver att koleldning är billigt och stabilt – var att det trots allt även ur utsläppssynpunkt var mycket bättre med ett modernt kolkraftverk än ett gammalt.

Det imponerade inte på miljöaktivisterna. De mobiliserade allt de hade. De anmälde och överklagade, demonstrerade och protesterade.

Mitt i kallaste vintern bosatte sig aktivister i några av de träd som skulle behöva huggas ner för att dra en ledning från Moorburg till andra sidan staden.

Borgmästaren, som uppmuntrat Vattenfall att bygga verket dubbelt så stort som det var tänkt från början, fick öknamnet Kohle von Beust.

De Gröna drev stenhård valkampanj mot kraftverket – bara för att sedan tvingas godkänna det, när de bildade regering med CDU. Det gick inte att stoppa. Politikerna insåg sin maktlöshet.

Själv tror jag att detta med den förlorade makten är det helt centrala när man nu diskuterar Öresundskraft, eftersom en försäljning skulle innebära att politikerna självmant avhänder sig ett viktigt verktyg för att forma framtiden.

– Vi har aldrig förstått varför folk skulle tro att ett privat bolag skulle vara mer medborgarvänligt eller klimatvänligt än deras egen kommun, säger Jan Dube.

Här någonstans föddes idén om en folkomröstning för återkommunalisering. 2010 insåg miljöorganisationen Bund, den tyska avdelningen av Jordens vänner, att koncessionerna för näten snart skulle löpa ut. Det gav ett gyllene tillfälle att återta dem i kommunal regi. Tillsammans med ett femtiotal andra organisationer bildade man kampanjen Unser Hamburg, Unser Netz, Vårt Hamburg, vårt nät, med syfte att driva fram en folkomröstning. I den breda alliansen ingick vitt skilda grupper, från kyrkliga organisationer och hyresgästföreningar till Greenpeace och Attac. Man fick stöd av De Gröna och vänsterpartiet Die Linke.

De drev dubbla och sammanlänkade krav: Det räckte inte att kommunalisera. Kommunen skulle dessutom bindas vid en progressiv energipolitik, annars vore inte mycket vunnet. Hädanefter skulle målsättningen vara en ”socialt rättvis, klimatvänlig och demokratiskt kontrollerad energitillgång från förnybara källor”, som texten på valsedeln löd.

Så länge de själva befann sig i opposition välkomnade också Socialdemokraterna idén.

Men när SPD vunnit valet 2011 blev det annat ljud i skällan. Den nya borgmästaren Olaf Scholz – numera Tysklands finansminister – menade i och för sig att den ursprungliga försäljningen av HEW var ett misstag. Men han hade inte en tanke på att stödja en total återkommunalisering. Det skulle bli för dyrt och för riskfyllt. I stället föreslog han att Hamburg skulle gå in som delägare, med 25 procent. Därmed skulle man få vetorätt inom bolaget.

– Partiet var naturligtvis tacksamt mot Scholz efter valsegern, förklarar Monika Schaal. Därför fick han som han ville. Hamburg köpte tillbaka en fjärdedel av aktierna. Man upprättade också ett samarbetsavtal med Vattenfall om bland annat miljöomställning, och man skrev ett förmånligt avtal om utdelning, så att staden var garanterad en viss summa varje år oavsett hur bra eller dåligt det gick för Vattenfall.

En spricka uppstod mellan ledningen och de många gräsrötter som stöttade och aktivt arbetade för ett totalt återköp.

– Det var ett sätt att sakta ner initiativet för folkomröstning, menar Manfred Braasch. Han är ordförande för Bund och var en av talespersonerna för Unser Hamburg, Unser Netz.

Jag frågar honom vad som är viktigast för helsingborgarna att tänka på inför folkomröstningen om Öresundskraft den 12 januari, givet erfarenheterna från Hamburg.

– Att energiinfrastrukturen bör ligga i offentliga händer, så att energiomställningen kan kontrolleras demokratiskt och vinsterna från energisektorn kan stanna kvar i staden.

Därmed var också stridslinjerna dragna. Med 120 000 rekordsnabbt insamlade namnunderskrifter tvingade Unser Hamburg, Unser Netz fram omröstningen. Och hela etablissemanget samlades på motståndarsidan. Här fanns de borgerliga partierna CDU och högerliberala Fdp – som tillsammans med Socialdemokraterna vid den tiden hade 77 procent av väljarna bakom sig. Här stod också Handelskammaren, Den tunga industrins förening, Skattebetalarnas förening och de stora energibolagen Vattenfall och Eon.

Också de fackliga organisationer som berördes tog ställning mot en återkommunalisering, främst Hamburgs metallarbetareförbund, IG Metall.

Det var möjligen mer oväntat. Landsorganisationen DGB är generellt positiv till offentligt ägande. Kommuner som äger sina energibolag kan garantera en god energitillgång och främja energiomställningen, anser man. De har också goda arbetsvillkor, medbestämmande och kollektivavtal. Dessutom kan kommunerna använda överskotten från sina energibolag för att finansiera kollektivtrafik och social infrastruktur, skriver Frederik Moch i ett mejl till mig. Han är DGB:s avdelningschef inom området Industri.

Moch förklarar att det fackliga motståndet i Hamburg berodde på att det länge var oklart vad som skulle ske med de anställda. Facken ville ha garantier för att ingen skulle sägas upp och att löner och villkor inte skulle försämras. Men så långt i förväg, innan omröstningen ens var avgjord, fanns ingen som kunde lova något sådant.

Manfred Braasch har uppskattat att Unser Hamburg, Unser Netz hade kanske en hundradel av de ekonomiska resurser som motståndarsidan mobiliserade. Andra beräkningar pekar på en tiondel.

Att det var en ojämn kamp står dock helt klart.

Motståndarnas främsta argument under kampanjen var priset. Hamburg skulle bli skuldsatt och det skulle gå ut över sociala satsningar. Priset på el skulle inte falla, eftersom nätkostnaden bara är en mindre del av priset och även ett kommunalt bolag måste släppa in olika producenter att sälja sin el. Det fanns dessutom risk för avskedanden, när de olika verksamheterna skulle samköras och effektiviseras. Det var dessutom inte säkert att staden skulle tjäna några pengar på näten.

Den 22 september 2013 gick Hamburg till val. 51 procent röstade för en fullständig återkommunalisering. En extremt knapp marginal alltså, bara 15 000 röster, men ett bindande resultat.

Unser Hamburg, Unser Netz hade nämligen en viktig fördel: man angrep Vattenfall.

Manfred Braasch lyfter själv fram bolagets ”katastrofala image” och att det ”inte var någon trovärdig partner för energiomställning och kolstopp”, som viktiga orsaker till segern.

Prislappen blev skyhög, kring 2 miljarder euro. Dessutom väntar stora investeringar i näten. En del av dem är över 100 år gamla och Vattenfall underlät att rusta upp dem. Nu måste kommunen överkompensera.

Från högeroppositionen är kritiken hård. CDU, Fdp och högerradikala Alternative für Deutschland är eniga: Detta kommer att kosta Hamburgborna skjortan. Staden har betalt ett överpris på hundratals miljoner för fjärrvärmen, heter det.

Dessutom fortsätter Moorburg att pumpa kol-el vare dag. Kolmonstret ingick inte köpet, och har rätt att sälja sin el via stadens nät.

Ändå är många märkbart till freds.

Facken fick sina garantier och hyllar idag kommunaliseringen. All personal togs över, från chefer till köksanställda, och löner och avtal består.

Aktivisterna som drev fram omröstningen fick blodad tand. Många av dem anslöt sig till ett nytt initiativ, Tschüss Kohle (Ajöss med kolet), som de senaste åren mobiliserat för en folkomröstning om att göra Hamburg kolfritt. I somras kom man överens med det röd-gröna styret om hur kolstoppet ska genomföras och drog därmed tillbaka förslaget om en folkomröstning.

– Det finns säkert delade meningar i partiet, men de flesta medlemmar är nöjda. De ser att kommunen gör ett bra jobb, säger Monika Schaal.

– Om den andra sidan hade vunnit folkomröstningen, hade vi suttit fast i ett beroende av kolkraft i många år framöver, säger Jan Dube. Med återköpet får vi möjlighet att kombinera de olika verksamheterna till en effektiv klimatpolitik och nå våra klimatmål. Det är också ekonomiskt en rimlig affär. Bolagen kan betala räntorna på lånen och dessutom ge ett överskott till kommunens kassa. Bara i år räknar vi med att elbolaget ska ge ett överskott på cirka 70 miljoner euro.

Båda pekar på att man nu har makten över den gröna omställningen i egna händer, och de talar smått lyriskt om sina planer. Priserna ska inte öka mer än på andra håll. Ett råd sammansatt av representanter för både näringsliv, politik och civilsamhälle har skapats för att kontrollera energipolitiken. Varmvatten från industrierna i hamnen ska tas tillvara. Sommarens varmvatten från sopförbränning ska lagras som i en termos 300 meter ner i jorden och sedan pumpas upp när det behövs på vintern. Man ska satsa på vätgas och mer sopförbränning. I den nya energiplanen som precis antagits ska all kol fasas ut ur fjärrvärmen före 2030. Tiefstack ska i framtiden drivas på naturgas och förnybara bränslen.

– Ett kolstopp hade inte varit möjligt utan återköpen, säger Monika Schaal. Visst, det är i teorin möjligt att Vattenfall hade gjort det ändå, men det kan man inte veta.

Elen är en annan femma. Sin nyfunna gröna image till trots är staden beroende av Moorburg många år framöver. Vem som kommer att driva det är dock oklart. I höstas meddelade Vattenfall att kraftverket är till salu.

Jag frågar Monika Schaal vad som är den viktigaste lärdomen från dessa 22 år, sedan hennes parti 1997 sålde den första andelen av HEW. Vad ska helsingborgarna tänka på?

– Man ska inte sälja infrastruktur.

Fakta Energiförsäljningen i Hamburg Fakta HEW såldes bit för bit mellan 1997 och 2002. Det gör det svårt att beräkna det exakta försäljningspriset för alltsammans. Dessutom duger det inte att bara räkna på de konkreta pengar som överfördes, eftersom det finns andra tillgångar som värderades. Exempelvis utlovades en anställningsgaranti för 3000 personer i ett antal år. Unser Hamburg, Unser Netz talesperson Manfred Braasch har försökt räkna samman alla försäljningarna mellan 1997 och 2002 och landar på cirka 2,4 miljarder euro. Återköpen har beräknats kosta cirka 2 miljarder euro. 2012 köpte staden in sig med 25 procent till ett pris av cirka 544 miljoner. 2014 köptes elnäten tillbaka för 550 miljoner. De överfördes i stadens ägo 2016. 2014 övertogs också gasnätet från EON för ett pris på 355 miljoner. Och 2019 köptes resterande delar av fjärrvärmen för 625 miljoner. Det kan vara lockande att ställa säljsiffrorna mot köpsiffrorna. Men det vore totalt missvisande. Det har hänt så mycket på 22 år att de inte går att jämföra. Det Hamburg sålde är inte detsamma som det Hamburg köpte tillbaka. Exempelvis ingår nu inte de två kärnkraftverken, som idag står stilla och ska stängas helt.