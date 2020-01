Skolor i Södra Sandby utsatta för skadegörelse på lovet

Det har anmälts tre fall av skadegörelse vid skolor under jullovet. Alla tre i Södra Sandby.

Loven är högsäsong för skadegörelse på skolor. Men jullovet denna vinter har varit ovanligt lugnt, berättar kommunpolis Joakim Nyberg.

Det finns totalt sju anmälningar om skadegörelse mot kommunala och statliga byggnader, men bara tre är i skolor:

Den 20 december krossade någon ett fönster på Fjärilsgården i Södra Sandby. Natten mellan 21 och 22 december slogs gatlyktor intill Uggleskolan sönder. Och slutligen den 26 december krossades två fönsterrutor på Killebäckskolan.

Killebäckskolan har haft en del problem även under terminen.

– Det har varit en del glaskross och någon brandsläckare som tömdes, säger Joakim Nyberg.

Både kommunen och polisen kommer fortsätta att ha fokus på Södra Sandby under våren. Killebäckskolan har under hösten fått värmekameror uppsatta av kommunen, som registrerar om någon uppehåller sig på skolgården kvällar och nätter. Klostergårdsskolan i Lund har värmekameror uppsatta permanent, men det finns också möjlighet för kommunen att sätta upp kameror tillfälligt. Under hösten har bland annat Järnåkraskolan haft det.

Bland anmälningar om skadegörelse mot andra kommunala och statliga byggnader fanns skadegörelse mot en soptunna och mot träd.