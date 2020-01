I tio år har Kraftringen utvunnit biogas ur avloppsvattnet vid Källby reningsverk. Nu tar VA Syd över driften.

I full drift producerar biogasanläggningen på Källby 7 GWh per år, vilket motsvarar 700 000 kubikmeter och räcker till 1 000 gasdrivna bilar med körsträcka på 1 000 mil per år. Biogasen bidrar också till att koldioxidutsläppen minskar med drygt 1 700 ton per år i Lund.