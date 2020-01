Minnesord om Bengt Åkerlund

Bengt Erik Åkerlund, Glemmingebro, Ystad, har som tidigare meddelats hastigt lämnat oss i sorg och saknad den 10 december, 78 år gammal. Han sörjs närmast av hustrun Jasenka och hennes syster och bror med familjer och egna bröderna Jan, Leif och Kent, med familjer, samt en stor vänkrets inom idrotts- och arbetslivet.

Bengt föddes 1941 på Simrishamns Lasarett som andra barnet till Martha och Malte Åkerlund. Kort efter Bengts födsel flyttade familjen till Ystad.

Han tog realexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Ystad 1958. Efter anställningar vid Posten och en kortare sejour till sjöss gick han i faderns fotspår och utbildade sig till byggnadssnickare. Han arbetade både som snickare och arbetsledare, förutom i Sverige, i Saudiarabien, Libyen, Tyskland, Angola, Norge och Danmark. Under några år drev han också eget företag i byggbranschen.

Han gjorde även karriär som cyklist i cykelklubben IK Vinco, Ystad, där han så småningom nådde upp till A-klassen och svensk elitnivå under den aktiva delen. Efter karriären påtog han sig ledaruppdrag. När Bengt blev tillfrågad om ledaruppdrag blev det aldrig nej tack.

Cykelsporten var och förblev Bengts favoritsport men även fotbollen och Malmö FF engagerade honom. Som MFF-medlem var han under mer än 30 år och fram till sin bortgång, medlem i Ordenssällskapet FV. Ett Sällskap som är det mest himmelsblå man kan tänka sig ... under ordnade former.

Bengt var också medlem i Taubesällskapet Skåne, Lions Club Malmö/Malmöhus och Sällskapet Gamla Tävlingscyklister.

Bengt gifte sig med Jasenka 1989 och de bodde några år i Malmö innan de slog sig ner i Glemmingebro på Österlen som fortfarande var deras fasta bostad. Här kunde Bengt hålla på med att renovera byggnaderna medan Jasenka bland annat ägnade mycken tid åt kommunpolitiken.

I kampanjehemmet på det nedlagda Köpingebro Sockerbruk drev de under senare år Vandrarhem, flyktingboende, pizzeria och café.

Bengt var till sin karaktär en mycket generös person. Han och Jasenka hade inga egna barn men de månade om syskonbarnen som om de vore deras egna.

Det finns faktiskt ytterligare en egenskap man kan ta upp när det gäller Bengt, hans passion för katter. Bengt och Jasenka hade alltid katt. Den siste i raden, Klotild, ligger säker hemma på gården och väntar på att Bengt skall dyka upp.

Minnesanteckningar av bröderna

Jan, Leif och Kent Åkerlund