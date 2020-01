Efter fyra år – nu har Kin Longs vinbar öppnat

Det har tagit fyra år och sex miljoner kronor. Men nu har den kinesiska restaurangen Kin Longs vinbar öppnat. Fast det dröjer ett tag tills du kan sjunga karaoke i källaren.

När Kin Long för fyra år sedan utsågs till Malmös bästa asiatiska restaurang i Dygnet Runts omröstning avslöjade ägaren Chien Chung-Wang att han planerade ta över grannlokalen och bygga om den till en vinbar. Sedan dess har det dröjt, dröjt och dröjt.

– Det stora hindret har väl varit stadsbyggnadskontoret. Det har tillkommit många krav efter hand och samtidigt är det här en MKB-lokal så alla större jobb måste gå på upphandling, berättar Chien Chung-Wang.

Men på onsdagkvällen kunde han premiäröppna den angränsande lokalen som nu är sammanbyggd med Kin Longs tidigare restaurang. Nu är entrén helt flyttad till hörnet av huset och man kommer först in i Kin Longs nya barmiljö innan man kan gå in i restaurangen.

– Det här är Kin Longs nya vardagsrum. Här kan man komma in och ta en drink medan man väntar på bord eller så kan man avsluta här med en kaffe efter middagen. Men fokus är framför allt på viner. Sen kan du även komma in och bara äta några smårätter och ta ett glas vin. Många har saknat att bara kunna komma in på lite dumplings och en öl, säger Chien Chung-Wang.

Hur känns det att äntligen ha kunnat öppna?

– Fantastiskt. Det är en lättnad. Det har varit en rolig process, men också frustrerande. Det har kostat oss sex miljoner kronor i bara inredning att göra detta och det tar psykologiskt såklart.

Men än finns det ett steg kvar: källaren.

– Ja, tanken är att där kunna ha rum för privata fester och konferenser och dessutom lekrum för barn och ett slutet karaokerum. Nu har vi lagt allt fokus på att baren ska bli klar, så vi får se när källaren kan öppna, säger Chien Chung-Wang.