Förra året låg antalet anmälda inbrott i Vellinge kvar på samma nivå som tidigare. Och trots att kurvan alltid klättrar under de mörka månaderna ser polisen en effektiv motkur: grannsamverkan.

– Tjuvarna ska veta att folk har koll, säger en Höllvikenbo som stoppade ett inbrott på sin gata tidigare i veckan.

Under tisdagen anmäldes flera inbrott i Vellinge kommun. Strax innan 17 larmades polisen till Poppelvägen i Falsterbo, där tjuvar tagit sig in genom en altandörr. Vid tillfället var det oklart vad som stulits. En timme senare var det dags igen. Den här gången fick patrullen åka till Västra Lärkvägen i Höllviken, där flera gärningspersoner ska ha tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta. Även här är det oklart exakt vilket stöldgods förövarna kom över.