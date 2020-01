Efter jordbävningen den 11 mars 2011 kollapsade kärnkraftverket Fukushima I vid Japans västkust. Efter en rad bränder och explosioner låg kärnbränslet oskyddat i det fria.

Vid sidan av haveriet i Tjernobyl 1986 är Fukushima historiens svåraste kärnkraftsolycka.

En skyddszon med tjugo kilometers radie kring verket upprättades. Sedan dess är det förbjudet för människor att beträda det radioaktiva området runt de havererade reaktorerna.

De vilda djuren, konstaterar en forskargrupp från University of Georgia i USA.

Under rigorösa skyddsåtgärder fick forskarna tillstånd att sätta upp ett hundratal kameror i den förbjudna zonen, inklusive det allra värst kontaminerade området i kärnkraftverkets närhet.

En kvarts miljon filmklipp och stillbilder senare konstaterar biologerna att djurlivet drog in när människorna försvann. Den radioaktiva zonen runt Fukushima I befolkas nu av stora mängder svartbjörnar, sibetkatter, vesslor, sikahjortar, vildsvin, harar, makaker (apor), japanska serover (getter), rödrävar, tvättbjörnar och andra däggdjur – totalt mer än tjugo vilda arter.

– Detta är första gången någon har kartlagt och påvisat ett rikt djurliv i ett område som är så kontaminerat av radioaktivitet, rapporterar forskarna.

Hur mår dessa djur i strålningen? Till synes alldeles utmärkt, rapporterar biologerna.

för radioaktivitet har påverkat däggdjuren i skyddszonen så ligger effekten på individuell eller molekylär nivå. Den tycks inte ha haft någon påverkan på populationen, skriver forskarna i rapporten som publiceras i tidskriften Frontiers in Ecology and the Environment