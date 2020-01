Malmöbasen: ”Kommer verkligen att bli tryck i ladan”

310 volontärer finns till hands under 1300 arbetspass under sju speldagar i Malmö arena då danskarna väller in på tåg och med bil under handbolls-EM.

– Vi har jobbat nära det danska förbundet för att ha ett så bra värdskap som möjligt. Det är väl unikt i sportsammanhang att en icke värdnation blir så betydelsefull på läktaren, säger Arenachefen Karin Mårtensson.

Dansk match mot Seribien i Malmö arena under VM 2011. Bild: EMIL MALMBORG – Under matchdagarna kommer elever från en skola i Slagelse som att ha sin praktik här i Malmö kring mästerskapskunskap. Vi kan ta emot danskarna mycket bättre än förra gången, säger Karin Mårtenson.