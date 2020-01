Vad skulle få Europa att må bra igen? Vilken journalistik görs – och bör göras – i Europa?

Frågorna var inte riktigt ställda på det sättet, men det var vad som diskuterades på scen på kungliga biblioteket i Köpenhamn strax innan jul. Temat var ”Europa på forsiden” och jag mötte Ulf Porschardt, författare, filosof och chefredaktör på tyska Die Welt

När jag till slut var redo att ta min akademiska examen ägnade jag Europa ett par intensiva terminer vid Lunds universitet. Det här var de gyllene EU-åren i slutet av förra millenniet och Unionen skulle både fördjupas och utvidgas. Jag minns spännande diskussioner, krävande analyser och teoretiskt tunga framtidsspaningar. Men jag minns också en stark känsla av medvind och av gemenskap med studenterna från övriga Europa. Visserligen låg andra världskriget redan då 50 år bakåt i tiden, men där och då kändes krigsförbannelsen för evigt bruten.

Vi går nu in i ett nytt decennium och pendeln rör sig som bekant snabbt åt andra hållet. Inom Europaforskningen fokuserar man på "nationalstatens återkomst" och vi journalister har ägnat mycket kraft de senaste åren åt frågor som Brexit och ett växande politikerförakt runtom i Europa. Kontrasterna är skarpa. Ulf Poschardt är verksam i Berlin, en stad där spåren av andra världskriget och den efterföljande Berlinmuren är ständigt närvarande. Han är dessutom filosof och har sina journalistiska rötter i annan och mer opinionsbildande mylla än mina. Att hans engagemang för Europa är stort är mer än begripligt, och i vårt samtal i Köpenhamn i december återkom han ständigt till att det saknas tydligt och visionärt europeiskt ledarskap.

Ledarskap eller inte och pendelrörelser till trots; behovet att minnas Europa innan och under andra världskriget, kvarstår. En möjlighet att diskutera frågor som dessa – och många andra – med mig och några av våra medarbetare finns på den tågresa ut i Europa som vi planerar på senvåren. När Europa är som vackrast, i slutet av maj, finns möjlighet att vara med på en helt unik, egenproducerad, resa med guidning och umgänge hela vägen. Första stoppet är i Poschardts hemstad. Sedan blir det vinprovning med Sydsvenskankändisen sedan många år, Anders Fagerström, i Bolzano, innan ett längre stopp i Venedig där arkitekturbiennalen pågår och vi lämnar tågets nattkupéer för upptäcksfärd och ett par komfortabla hotellnätter. Vägen hem går via Wien där jag ser mycket fram emot ett exklusivt föredrag av vår senior columnist Per T Ohlsson.