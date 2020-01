Nidal Sulieman kom till Sverige 2015, från Syrien. Under åren i Sverige har hon lärt sig svenska, och validerat sin gymnasielärarutbildning. Just nu gör hon praktik på en gymnasieskola i Helsingborg. ”Jag säger till mina barn: Vi är flyktingar. De första åren kommer att vara svåra. Men det blir bättre. För mig är det en kamp mot tiden. Det tar tid att lära sig svenska, att få sin utbildning validerad. Jag ser hur åren går, jag närmar mig 50. Men jag försöker tänka: Ok, jag har rätt många år kvar av livet.” Bild: Christoffer Borg Mattisson