Tre MFF-spelare i allsvenskans bästa lag

Tre MFF-spelare tar plats i Årets elva för 2019, som seriens alla spelare själva röstat fram.

Malmö FF kom tvåa i allsvenskan, en poäng efter Djurgårdens IF. Ändå får MFF med fler spelare i Årets lag, som har utsetts av samtliga spelare i allsvenskan genom Spelarföreningen.

MFF representeras av Rasmus Bengtsson, Fouad Bachirou och Anders Christiansen.

Här är elvan i sin helhet: Isak Pettersson (IFK Norrköping) – Per Karlsson (AIK), Marcus Danielson (Djurgårdens IF), Rasmus Bengtsson (Malmö FF) – Darijan Bojanic (Hammarby IF), Fouad Bachirou (Malmö FF), Anders Christiansen (Malmö FF), Sebastian Larsson (AIK) – Nikola Djurdjic (Hammarby IF), Mohamed Buya Turay (Djurgårdens IF), Muamer Tankovic (Hammarby IF).

Spelarföreningen har också utsett Muamer Tankovic till Årets bästa spelare i allsvenskan 2019.