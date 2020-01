Motörhead väljs inte in i Hall of Fame

Motörhead och bandets mångårige trummis, svenske Mikkey Dee, får vänta ett tag till på att väljas in Rock and Roll Hall of Fame. – Det är bara att ta nya tag, så får vi hoppas att vi går hela vägen nästa gång kanske, säger Mikkey Dee.

På onsdagen stod det klart att Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious BIG och T-Rex är de som i år tar plats i rockens finrum, skriver Rolling Stone Magazine