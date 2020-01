Sonic Youth-legendar gör konsert i Malmö

Sonic Youth-sångaren Thurston Moore, en av amerikanska indierockens stora namn, kommer till Malmö i vår för en konsert på Inkonst med duon The New Quiet.

I veckan konstaterades att Malmö konsthalls senaste utställning med Michael Rakowitz, ”The invisible enemy should not exist”, dragit 89 000 besökare. Vilket innebär att det är den mest publikdragande utställningen på tio år på konsthallen. Den senaste utställningen som drog mer var utställningen ”Sensational fix” 2009 med amerikanska rockbandet Sonic Youth och runt 100 000 besökare.

Nu kommer just Sonic Youth-sångaren Thurston Moore tillbaka till Malmö. Den 22 mars spelar han och den svenske saxofonisten Mats Gustafsson på Inkonst med sin duo The New Quiet. Biljetterna släpptes under onsdagen.