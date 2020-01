Svartbostad i källaren under Möllan-krog

Ett anonymt tips ledde kommunens inspektörer ner i en källare till en krog på Möllevången. I ett fönsterlöst utrymme fanns en säng – krögaren är nu förbjuden att låta någon sova i källaren, annars hotar vite.

– Vi jobbar för att försöka få bort den här typen av boenden, och försöka få bort att människor utnyttjas när de befinner sig i de här utsatta situationerna. Det är jobbigt att se, säger miljöinspektör Elna Ahlner, som var med vid tillsynsbesöket, till HD och Sydsvenskan.

Miljöförvaltningens bedömning var att någon bodde i källarutrymmet under krogen. Utrymmet låg bredvid ett livsmedelslager och ett kontorsrum, och det saknade fönster, utrymningsväg och var oventilerat. Det fanns inte heller någon möjlighet att laga mat eller sköta hygienen nere i källaren – miljöförvaltningen anser att källarbostaden utgjorde en omedelbar risk för olägenhet för människors hälsa, och krögaren är nu förbjuden att ha någon boende i källaren, vilket tidningen Hem & Hyra var först med att rapportera.

Utrymmet får inte heller användas som vilorum.

Har ni indikationer på att det här förekommer på fler krogar?

– Vi har fått in andra tips som är under utredning – vi kommer att följa upp dem med besök. Det handlar om restauranger i flera olika delar av Malmö. De flesta tipsen vi får in är anonyma, säger Elna Ahlner vid miljöförvaltningen.

Om krögaren framöver inte följer kommunens förbud väntar vite på 25 000 kronor för varje nytt tillfälle som kommunen upptäcker att någon sover i källaren.

Krögaren själv menar att rummet aldrig använts som bostad. ”Jag, XX XX, har aldrig upplåtit källarlokalen till bostad. Där stod en säng som har stått där i evigheter men den är nu borta” skriver han till miljöförvaltningen.

Det var i mitten av november som miljöförvaltningen fick in ett anonymt tips om att personal på den aktuella krogen sov i källaren. Tillsammans med Skatteverket och tillståndsenheten vid kommunen gjorde Elna Ahlner och flera kollegor till henne på miljöförvaltningen ett oanmält besök i slutet av november. När ägaren av krogen låste upp källarutrymmet fick de se en säng i ett belamrat utrymme vid sidan om ett kontor.

Efter tillsynsbesöket i november har miljöförvaltningen gjort en återkontroll i början av december – då var sängen borta.

Krogen är sedan tidigare omskriven i flera artiklar i Kvällsposten, för att personal utnyttjas i svartarbete till mycket låga löner. Kvällspostens rapportering har satt frågan om svartarbete och slavliknande arbetsförhållanden för personal på krogar på Möllevången och i andra delar av staden, på agendan.

Sydsvenskan rapporterade så sent som i förra veckan om en annan krog på Möllevången som polisanmälts av Migrationsverket för människohandel och tvångsarbete.

Sydsvenskan söker restaurangens ägare för en kommentar.