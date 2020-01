Regn dämpar bränderna i Australien

Regnet öser ner över delar av det branddrabbade Australien. I den av bränder hårdast drabbade delstaten New South Wales har omkring 20 eldsvådor kunnat släckas. – Regnet är väldigt goda nyheter, säger Angela Burford vid räddningstjänsten RFS.

Regnet som dragit in över det branddrabbade Australien innebär en efterlängtad hjälp i släckningsarbetet.

– Vi har haft regn över de flesta av våra brandplatser de senaste 24 timmarna, säger Angela Burford vid räddningstjänsten RFS i delstaten New South Wales, till TT.

Fukt, svagare vindar och lägre temperaturer har begränsat aktiviteten i de drygt 80 bränder som fortfarande rasade i delstaten under fredagsmorgonen, lokal tid. På ett dygn har antalet minskat från strax under 100, och antalet förväntas fortsätta att minska under helgen.

– Vi hoppas på mycket regn och att det är ihållande under några dagar för att det ska bli effektivt.

Landets vädermyndighet rapporterar att samhällena Boonanghi och Bulahdelah i New South Wales fått 126 respektive 112 millimeter regn på 24 timmar, vilket är de högsta mängderna sedan mars 2017. Myndigheten har också utfärdat varningar på en rad håll för åskoväder och risk för översvämningar.

Omkring 1 500 brandmän är ute och bekämpar bränderna. Cirka 30 bränder är fortfarande utom kontroll. Släckningsarbetet pågår ungefär som vanligt, med bland annat vattenbombning där vädret tillåter, och grävmaskiner och bulldozrar som skrapar upp barmark runt bränderna för att hindra dem från att spridas.

– I en del fall kan det vara problematiskt, för regnet kan göra den väldigt torra marken lerig. Det kan vara svårt eller farligt för våra brandbilar att ta sig ut dit, säger hon.

Ett annat problem är om det bara faller lite regn, så kan det försvåra en del åtgärder, som att genomföra kontrollerade bränder för att förhindra storbränderna från att spridas.

Det gäller också att ute i terrängen hitta pyrande stubbar och stockar och försöka att helt släcka dem.

– När det börjar värmas upp och vinden slår till igen kan det flamma upp och börja brinna igen, säger Angela Burford.

Hon lyfter också ett varningens finger för att blåsa faran över. Regnet kan i värsta fall bara bli en kort andhämtning.

– Även om det är goda väderförhållanden nu så är säsongen inte över än, och fler bränder kan uppstå de kommande månaderna när allt värms upp igen. Men det är ett positivt tecken att vi ser det här uppskovet.