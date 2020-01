Skåningen Maja Jakobsson imponerade på juryn i Talang – gick direkt till final

Maja Jakobsson från Ängelholm imponerade stort på juryn i Talang på TV4 på fredagskvällen. Bianca Ingrosso fick feeling, tryckte på guldknappen, och skickade skåningen direkt till final med en guldbiljett.

Sångerskan Maja Jakobsson från Ängelholm imponerade på alla i Talang på TV4 och gick direkt till final. Bild: Niklas Gustavsson

I säsongens andra program av Talang framförde 20-åriga Maja Jakobsson först Edith Piafs låt ”La vie en rose” och när jurymedlemmen Alexander Bard sedan ville höra en modernare låt tog hon ton i "How come you don’t call me" av Alicia Keys.