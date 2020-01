Publikrekord på Kulturen under 2019

Katja of Sweden, Elisabeth Ohlson Wallin och det tidiga 1900-talets Lundafotograf Ida Ekelund.

Dessa tre kvinnor är några av orsakerna till att Kulturen noterat rekordhöga besökssiffror under 2019.

– Vi har haft den högsta besökssiffran sedan 1990. Och då vet vi dessutom inte om man mätte på samma sätt då, säger Gustav Olsson, glad museichef.

Attraktiva utställningar, utökade öppettider och fler saker för besökarna att göra och lyssna på har givit slutsiffran 116 754 besökare. Året före kom 99 530 besökare, för 2017 var besökssiffran 109 998.

Kulturen kör inte med vändkors, varje besökare som går via entrén och kassan räknas där.

– Rekordsiffran är speciellt rolig eftersom vi tar betalt, till skillnad från många andra museer, säger Gustav Olsson.

Han noterar också att Kulturen räknat in drygt 116 000 besökare under ett år då man tvingats dra in tre tjänster, av besparingsskäl. Sedan Öresundsbron byggdes ökar också antalet turistbesök på Kulturen. Att döma av museets stickprovskollar bor nästan 40 procent av besökarna utanför Sverige. Tillsammans med Botan och Domkyrkan satsar Kulturen på utskick till pensionärsföreningar i övriga Skåne, Halland, Blekinge och Själland.

Bland de mest populära utställningarna 2019 fanns den om Katja of Sweden, Elisabeth Ohlson Wallins ”Id: Trans” och utställningen med den nyupptäckta Lundafotografen Ida Ekelunds bilder.

Lekutställningen ”Hans och Greta” lockade också besökare, liksom vandringsutställningen ”Alla ska passa in”, med skolor som målgrupp. Den nya satsningen på en rent kvinnlig tatueringsmässa drog också folk och återkommer första helgen i februari.

– Vi har utökat vår programverksamhet med bland annat fler visningar, föredrag och skapande aktiviteter. Och så har vi öppet oftare, på onsdagskvällar och under skolloven, påpekar Gustav Olsson.

Han konstaterar att själva museianläggningen med sitt friluftsmuseum också i sig själv lockar folk och att många av Kulturens medlemmar besöker museet flera gånger under ett år.