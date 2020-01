Second hand flåsar klädkedjorna i nacken

Andrahandsmarknaden för kläder växer. Från att ha varit en angelägenhet för småaktörer och välgörenhetsorganisationer börjar nu även de stora klädkedjorna testa konceptet.

Men det är inte bara konsumenternas efterfrågan som leder utvecklingen.

Intresset för second hand växer hos konsumenterna – och kommer troligen att fortsätta göra det under det kommande decenniet. Det gör att snabbmodekedjorna nu tar fram egna second hand-koncept.