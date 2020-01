Minnesord om Thyra Andersson

Thyra Andersson, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 89 år. Hon sörjes närmast av syskonen Nils och Elsie med familjer.

En eldsjäl har gått ur tiden, Thyra Andersson. Vi är många som kommer att sakna Thyras engagemang. Hon har sedan hon fick polio vid 7 års ålder kämpat med sin sjukdom. Men den har inte hindrat henne från att strida för rättvisa. Hon somnade in stilla en natt utan de biverkningar av polion som hon fruktat - och det enda jag tror Thyra varit rädd för.

Jag hade förmånen att under Thyras sista månader vid några tillfällen träffa henne och samtala. Thyra låg i sin säng, hade svårt att andas men intellektet var kristallklart. Vi har känt varandra omkring 50 år via politiken och via funktionshinderrörelsen.

Vi talade om gångna tider. Vilket minne hon hade. Så mycket nytt man hela tiden, ända in i det sista, fick insikt om när man samtalade med Thyra.

Men Thyra hade inte varit Thyra om hon inte hade haft tankar om framtiden. Så den talade vi mycket om. Vi talade om vad som hade blivit bra genom kampen under årens lopp. Men vi talade också om det som på senare år blivit sämre och hur vi skulle kunna komma till rätta med det.

”Mai, vad gör vi nu? Hur går vi vidare” undrade Thyra. Hon hade tankar om personer som skulle behöva kontaktas, artiklar som behöver skrivas, beslut kring tekniska hjälpmedel som blivit heltokiga och som behöver ändras. Det förpliktar!

Thyra kämpade för tillgång till ortopedtekniska hjälpmedel – och inte minst för rehabiliteringen med dessa hjälpmedel. Vi talade om ifall vi trodde att det i framtiden, med all ny teknik, kommer att vara lättare att åstadkomma välpassande personliga hjälpmedel av olika slag. För många människor är sådana en livsnödvändighet.

På senaste årsmöte i mars 2019 i Lunds Socialdemokratiska Arbetarekommun tilldelades Thyra Hjalmar Branting-medaljen för sitt engagerade och enträgna förbättringsarbete. Hon var redan då så dålig att hon inte kunde komma till mötet och motta den själv. Men Thyra uppskattade verkligen vad medaljen står för. Ett erkännande för allt det arbete hon genom åren lagt ner för att åstadkomma en bättre värld för alla och särskilt för alla människor med funktionsnedsättningar.

Thyra kunde prata och entusiasmera. Och hon kunde lyssna. Sällan har jag läst så utmärkta referat från möten som de Thyra skrev. Hon kunde på ett koncentrerat sätt sammanfatta det viktiga som sagts under ett långt föredrag om komplicerade ämnen eller i en diskussion.

Jag har sparat kort och brev från Thyra. Som en jämn ström kom under årens lopp korta brev ibland och ibland ganska långa med tankar kring någon fråga som hon ville vi skulle ta tag i och försöka påverka. Bland alla mina sparade brev finns också ett antal födelsedagshälsningar från Thyra.

För det mesta var breven handskrivna med en fin gammaldags handstil. Jag vet att många andra också fick liknande brev. Thyra var inte rädd för att kontakta hög som låg för att nå fram med sitt budskap.

När jag söker på min dator kommer massor av dokument och mejl upp med förslag från Thyra. Det sista handskrivna brev jag har från Thyra är ett brev (inskannat) till funktionshinderrörelsen i Lund inför utfrågning av politikerna inför valet 2018. Det var Thyra i ett nötskal. Hon gav sig inte.

Mångåriga vännen

Mai Almén