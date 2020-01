Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Som långtidssjukskriven högstadielärare har jag fått möjligheten att arbetsträna som lokalvårdare inom förskola och grundskola. Utan anspråk på att ha ”nordströmmat”, eller som en del säger ”wallraffat”, så lekte jag med tanken att som deltagande observatör reflektera kring arbetsförhållandena. Jag kunde känna mig som Ken Keseys The Chief i romanen och filmen ”Gökboet”, ni vet den av patienterna som spelar stum under en stor del av handlingen och likt en skugga glider runt och gör sitt städjobb medan han betraktar och lyssnar in det dagliga livet på mentalsjukhuset. Utan några jämförelser i övrigt så var det just upplevelsen av den osynliga arbetaren som först blev tydlig. I takt med att jag utvecklade mina förmågor så framträdde också bilden av ett avancerat, intensivt och krävande arbete. Erfarenheterna som lokalvårdare är intressanta och lärorika, men på flera sätt också nedslående.