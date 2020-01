Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Tjuvlyssnat på tåget: ”Jag ska på mindfulness i dag. Dricka te och käka nötter i två och en halv timma. Gå på djupet med mig själv”.

Må-bra-vad-du-än-tänker-känner-gör-och-befinner-dig-metoden mindfulness uppmärksammas stort idag. Vi uppmanas att släppa det som oroar och stressar oss. Man ska uppnå en djupare känsla och medvetenhet om…, ja, you name it.

Med olika metoder lär man sig konsten att vara medvetet närvarande i nuet. Tidigare gällde tydliga gränser. Nu är det värde- och känsloneutralitet man vill uppnå. Man ska följa sin andning och stilla sinne och kropp. Det konstanta tycks man livrädd för. Bara det inte får fäste blir vår inre kameleont glad. Zygmunt Bauman beskriver den nutida människan med fokus på den egna njutningen som en "flytande modernitet”. Och Albert Camus anmärkte: ”När man inte har någon karaktär så får man lov att skaffa sig en metod”.

En vanlig mindfulnessmetod är Russinet. Man ska lära sig att känna efter hur det smakar. Visste man inte det tidigare? Utan ord och distraktion lär man sig uppfatta dess sammansättning med alla sina sinnen. Mindfulnessgurun Jon Kabat-Zinn har beskrivit tillståndet som ett ”icke-görande”. Man ställer in sitt medvetande på ögonblickets kanal, och med en mjuk ansträngning försöker man vara vaken och uppmärksam i nuet. Då tränar man, enligt honom, på medveten närvaro, mindfulness. Vilket påminner om vårt ”utan ansträngning-samhälle”.

Sjukvårdspersonal, terapeuter, newage-are och diverse dagsbehovsbuddister försvarar mindfulness terapeutiska betydelse genom att betona dess tanke- och känsloneutraliserande effekt. Acceptans är dess signum.

Viktigt är också att fånga och vara i nuet. Carpe diem! Och du! Glöm inte andningen! Även den ska metodliggöras. Ökar inte det stressen? Reglerar inte andhämtningen sig själv bäst om man inte funderar på den och försöker andas på ett rätt sätt? Kanske mindre uppmärksamhet på sig själv är mer läkande – självförglömmelse.

Med andra ord kan vi inte suggerera bort livets naturliga vedermödor; som om de skulle bli lättare att acceptera med hjälp av en meditationsteknik. Att invaggas i en sådan illusion anser jag vilseledande: uttryck för ett framkallande av ett beroende av en metod för det som är svårt i tillvaron. Likt annat missbruksberoende. Så var det nog inte tänkt.

Tänk om det är precis tvärtom. Att man faktiskt mår sämre av att inåtvänd ställa in sig på ögonblickets kanal. Och om kanalen inte har något intressant att erbjuda? Tänk om omgivningen önskar att man är mindre självcentrerat ”vaken” och ”uppmärksam” i nuet och mer fast och tydlig i sin karaktär. Det finns faktiskt en värld utanför som, hur mycket vi än söker tugga i oss och nunärvarouppmärksamma den, är oantastbar. Hur kan man överhuvudtaget ha anspråk på nuet?

Vore det inte mer korrekt att kalla metoden för ”mind-emptiness”? Töm dig själv på kritiskt tänkande avseende skillnader, livets ovillkorliga begränsningar, dess tillfälligheter och överraskningsmoment. Och varför inbillar vi oss att vi kan vara mer närvarande i nuet genom att vår upplevelse av hur saker och ting smakar i munnen stärks? Har vi helt klibbat fast i det orala stadiet? Lever vi i en tid som uppmuntrar den egna njutningen som varande det mest eftersträvansvärda tillståndet? Likt oralstadiets magiska upplevelse hos det lilla barnet. Spela liksom bara upp din inre ”acceptansrulle” som ”buffertzonsmanus” mellan den ibland så brutala och faktiska verkligheten och din egen illusion om att du styr och kontrollerar dig själv och det som händer omkring dig.

Mindfulnessmetoden har här blivit den trollstav med vilken du kan vifta bort eller bemästra det svåra genom att invagga dig själv i tron att det inte existerar. Är inte denna förespegling snarare ett uttryck för både en uppseendeväckande och osund narcissistisk fantasi?

Thomas Silfving Psykolog och författare