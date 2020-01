Terry Jones – en stark kraft i Monty Python

Terry Jones är död, 77 år gammal. Han var något av en doldis i Monty Python, men hade stort inflytande i humorgruppen.

Terry Jones 1942–2020. Bild: Andy Kropa

”One down, five to go”, var den morbida undertiteln till Monty Pythons avskedsföreställning på O2-arenan i London år 2014 – en hänvisning till att medlemmen Graham Chapman hade avlidit redan 1989. Det var under föreställningen som de andra medlemmarna märkte att något inte stod rätt till med Terry Jones. Han hade svårt att minnas replikerna.