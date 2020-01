Hög arbetslöshet och upplevd otrygghet sänker Malmös världsrankning

Malmö är en bra storstad att bo och leva i för unga familjer. Men tjugo städer i världen är bättre.

Hög arbetslöshet, mediokra skolresultat och hög upplevd otrygghet drar ner Malmö på rankningen. Det som drar upp är familjevänlighet, bra kollektivtrafik och god sjukvård.

Det visar en jämförande studie av 150 storstäder världen över, inklusive Sveriges fyra största städer, som det tyska flyttbolaget Movinga låtit göra.

Studien bygger på en blandning av officiella data och egna enkätundersökningar. Den tar sikte på livskvalitet, familjelagar och upplevd trygghet och rangordnar de 150 städerna i tretton olika hänseenden.

I den sammanvägda världsrankningen hamnar Helsingfors, Quebec, Oslo, München och Köpenhamn i topp. Det är de fem storstäder i världen där det enligt studien är allra bäst för unga människor att bilda familj.

De fyra svenska städerna rankas högt. Stockholm blir sexa, Göteborg tia, Uppsala hamnar på plats 18 och Malmö på plats 21.

Likväl är Malmö bättre än Stockholm och Köpenhamn i 8 av 13 delkategorier. Det som drar ner Malmös rankning är att staden hamnar lågt i fyra hänseenden.

• Malmö hamnar allra längst ner i botten när det gäller arbetslöshet. I studien anges arbetslösheten i Malmö till 13,9 procent. Den siffran överträffas bara av Aten och Neapel.

• Malmö ligger på plats 78 i fråga om upplevd säkerhet – på exakt samma nivå som amerikanska städer som Chicago, Denver och Washington.

• Malmö hamnar långt ner också när det gäller "områdessäkerhet". En hög andel föräldrar med barn i åldern 7-9 år är i Malmö obekväma med "att låta mitt barn gå ensam till kvartersbutiken". Malmö hamnar här på plats 67 av 150.

• Dessutom är luftkvaliteten och utbildningsnivån i Malmö inte den bästa. Malmö hamnar på plats 73 vad gäller luftkvalitet och plats 68 för skolresultat.

Men på en handfull områden anses Malmö vara en storstad i världsklass för unga barnfamiljer. Malmö räknas som en väldigt familjevänlig storstad tack vare höga poäng på fem områden:

• När det gäller "familjevänlighet" överträffas Malmö bara av två storstäder – Oslo och Helsingfors. Drygt 20 000 föräldrar har tillfrågats om ett enkelt påstående: "Den här staden är en bra plats för familjer". I Malmö håller många med och får här samma höga poäng som Helsingfors och Wellington.

• I fråga om "mobilitet" hamnar Malmö på plats 6 – strax efter Köpenhamn, Stockholm, Seoul och Madrid. Det speglar att Malmö har en god kollektivtrafik och små trängselproblem i biltrafiken.

• Malmö är tolfte bästa stad i fråga om "familjeinkludering", en kategori där toppoängen går till Helsingfors, Oslo, Uppsala, Lille och andra städer som tillåter samkönade äktenskap och adoptionsrätt för föräldrar av samma kön.

• Malmö är tolva också i fråga om månatliga levnadsinkomster, ett mått som visar hur mycket pengar en barnfamilj får kvar sedan skatt, barnomsorg och grundläggande förnödenheter betalats. Här ligger München, Stockholm, San José och Göteborg i topp.

• I Malmö kan man dessutom få bostad "till överkomligt pris". Malmö placerar sig här på plats 18 – långt före Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Undersökningen har uppenbara kvaliteter – men också tydliga kvalitetsbrister. I studien jämförs officiella data som samlats in på olika sätt. Det är lätt att jämföra arbetslöshet och skolresultat, men svårare att jämföra inkomst- och bostadssiffror från så skilda källor som Eurostat, US Census och Stats New Zealand.

En annan kvalitetsbrist finns i två enkätstudier från i höstas. I fråga om områdessäkerhet besvarades enkäten av 4 620 föräldrar, enkäten om familjevänlighet av 6 280 föräldrar.

Slår man ut svarsfrekvensen på 150 städer innebär det att högst ett 40-tal Malmöbor svarade på frågan om familjevänlighet – och att ännu fler avböjde att vara med.