Som Sydsvenskan tidigare berättat behöver utbildningsnämnden spara 36 miljoner i år. Efter att en del åtgärder gjorts under hösten och efter att riktade pengar som exempelvis lärlingslöner bakats in i elevpengen, återstår 23 miljoner som måste hämtas in. Det ska nu göras genom bland annat större klasser, slopade studieresor och att tjänster inte tillsätts vid pensionsavgångar.