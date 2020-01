USA splittrat i riksrättsfrågan

USA är tudelat i sin syn på riksrätten mot president Donald Trump, men en majoritet vill att senaten – som nu agerar domstol – ska få höra vittnen. Under natten lade Demokraterna fram sin argumentation.

47 procent av amerikanerna är för riksrättsprocessen och ett eventuellt avsättande av presidenten, medan 47,9 procent är emot den, enligt en sammanställning av aktuella opinionsmätningar som oberoende Real Clear Politics gjort

Hela 72 procent anser dock att vittnen borde få kallas till rättegången, enligt en undersökning som nyhetsbyrån Reuters och opinionsinstitutet Ipsos gjort. Vittnesfrågan är föremål för heta diskussioner då president Trumps parti Republikanerna vill ha en snabb rättegång och är emot att vittnen kallas. Senaten, där Republikanerna har majoritet, väntas rösta om frågan i nästa vecka.

Under natten till torsdagen svensk tid avslutades dag två av rättegången i senaten, under vilken Demokraterna stod helt i rampljuset. Detta eftersom partiets kongressledamöter, som nu agerar åklagare, presenterade den utredning man gjort i representanthuset under hösten.

– När han åkte fast använde han sitt ämbetes makt för att obstruera utredningen av sitt eget tjänstefel, argumenterade Kaliforniendemokraten Adam Schiff, till vardags ordförande i representanthusets underrättelseutskott, mot Trump.

Före jul godkände representanthuset två anklagelsepunkter mot presidenten: maktmissbruk och försök att hindra kongressens arbete. Demokraterna anser att Trump hållit tillbaka militära stödpengar till Ukraina i syfte att pressa landets regering till att starta en brottsutredning kopplad till Joe Biden, den tidigare vicepresidenten som är en av favoriterna att bli Demokraternas presidentkandidat och därmed Trumps främsta motståndare.

En majoritet av de republikanska senatorerna avfärdar riksrättsprocessen som ”en charad” och ”en häxjakt”.