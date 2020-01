Återvändarna visade vägen när MFF tog årets första seger

Jon Dahl Tomasson inledde sin tränarkarriär i Malmö FF med en odiskutabel 7-0-seger.

Det kan han tacka lagets unga återvändare Adi Nalic och Anel Ahmedhodzic för.

När Malmö FF och IFK Malmö möttes i matchpremiären 2019 bjöds publiken på en tät match som slutade 2-2.

Denna gång blev det inte lika spännande.

Redan efter 17 minuter hade Malmö FF avgjort tillställningen med tre snabba mål – samtliga signerade lagets unga återvändare.

Anel Ahmedhodzic, som plockades hem från danska Hobro i vintras, satte 1-0 efter sju minuter. Anders Christiansen slog en hörna lågt och 20-åringen placerade in bollen på ett tillslag.

Två minuter senare var det dags igen. Med en precis djupledsboll hittade Arnor Traustason anfallaren Adi Nalic som petade in 2-0. Adi Nalic – som var utlånad till AFC Eskilstuna under 2019 – ökade på knappt tio minuter senare då han tog emot bollen utanför straffområdet, la den till rätta och placerade in 3-0.

Strax efter målet tvingades Arnor Traustason bryta matchen efter att ha fallit illa i en luftduell. Islänningen tog sig mot vristen och haltade ordentligt.

I halvtid bytte Malmö FF ut hela startelvan, men fortsatte ända att dominera matchen.

4-0 lät dock vänta på sig. Först i den 73:e minuten kunde Hugo Andersson – även han återvändare från utlåning, från Trelleborgs FF – göra mål på nära håll efter en hörna. Några minuter senare ökade Guillermo Molins på till 5-0 efter ett ryck i straffområdet följt av ett distinkt avslut. Samme man satte kort därpå 6-0 efter ett solonummer. 7-0 satte Erdal Rakip, framspelad av en pigg Tim Prica.

Malmö FF kan se tillbaka på en premiär där man dominerade från början till slut. IFK Malmö var sällan över halva plan, och när de väl kom dit avväpnades anfallsförsöken snabbt.

Hur MFF formerade sig? Det går att säga att utgångsläget var ett klassiskt 4-4-2. Men när laget anföll växeldrog spelarna i offensiven. Yttrarna drog sig in i planen, en anfallare droppade ner och mötte, eller breddade, och ytterbackarna tryckte upp högt i plan. Ofta fyllde minst en mittfältare på i andravåg – antingen för att gå på skott eller samla upp bollar. MFF hade nästan konsekvent fyra spelare som pressade motståndarnas backlinje.

Individuellt stod framför allt Adi Nalic ut i MFF under sina 45 minuter. Inte bara för sina två mål, utan även för hur han agerade som ett offensivt nav. 22-åringen tog emot och fördelade bollar och stod för flera giftiga inlägg.

Närmast för Malmö FF väntar träningsläger i Marbella i elva dagar. Truppen reser ner på tisdag och möter Krasnodar den 2 februari och Sparta Prag den 6 februari.

Tävlingspremiären spelas den 15 februari mot Syrianska i svenska cupen. Den 20 februari väntar första mötet i sextondelsfinalen i Europa League, borta mot Wolfsburg.