Klart: EM-finalen i League of Legends arrangeras i Malmö

Europafinalen i ett av världens största spel, League of Legends, kommer att hållas i Malmö i sommar. På fredagseftermiddagen gick speltillverkaren Riot Games ut med informationen och Malmös spelvärld jublar över vad som blir det största e-sportsarrangemanget i Malmö hittills.

När Dreamhack Masters arrangerades i Malmö Arena i oktober kom världseliten i spelet Counter-Strike till Malmö. Enligt Malmö stad blev den totala turistekonomiska effekten av arrangemanget 14 miljoner kronor om man räknar ihop vad hitresta lagt på boende och konsumtion.

Men nu står det klart att ett ännu större e-sportsarrangemang väntar runt hörnet. På fredagseftermiddagen offentliggjorde den stora speltillverkaren Riot Games att deras succéspel League of Legends kommer att hålla sin Europafinal i Malmö i augusti.

League of Legends är ett av världens största onlinespel med över 100 miljoner spelare och ses som ett av de mest prestigefyllda e-sportstävlingarna. Senare i år hålls världsfinalen i Shanghai, men innan dess kommer det att hållas en Europafinal i Malmö arena den 29–30 augusti. Vinnarna från tävlingen representerar Europa i världsfinalen.

– För oss är det jättestort. Om man tittar på städerna som har arrangerat Europafinalen de senaste åren är det Budapest, Madrid, Berlin, Paris, Aten… anrika europeiska huvudstäder. Så vi är i fint sällskap, säger Malmö stads e-sportssamordnare Paul Petersson-Rebelo.

Vad betyder det här för Malmö som spelstad?

– Turistekonomiskt får det säkert en bra effekt. Vi har gjort mätningar på Dreamhack Masters och det visade på en succé. Och detta är ett större evenemang än Dreamhack Masters. Det kommer att locka mycket folk, internationell press och Malmös varumärke som spelstad kommer att stärkas runtom i Europa, säger Paul Petersson-Rebelo.

Han berättar att Malmös rykte som spelstad har varit bärande i att få hit arrangemanget. När det arrangerades gymnasiemästerskap i League of Legends i Malmö var Riot Games på plats.

– Där ser de att den grejen får de ingen annanstans. De ser att Malmö är en stad som ser värdet av e-sport på ett sätt som andra städer inte gör. Dessutom har vi själva infrastrukturen där man kan landa på Kastrup, ta tåget till Hyllie och där finns arenan och hotellen samlade i ett perfekt litet gamingområde. Speltillverkarna använder oss som exempel när de pratar med andra städer och säger att inga andra städer jobbar så här, säger Paul Petersson-Rebelo.

Kan du förklara skillnaden i storlek på ett Dreamhack Masters i Counter-Strike och en Europafinal i League of Legends?

– Prestigen är betydligt större för det finns bara två Europafinaler per år i League of Legends, medan det finns flera Masters varje år. I Counter-Strike finns det masters-tävlingar och så de större major-tävlingarna. Det här är mer som en major-tävling och mer sällsynt. Sen är ju League of Legends ett större spel än Counter-Strike. Det innebär också väldigt mycket mer kringaktiviteter i form av cosplay och annat, säger Paul Petersson-Rebelo.

Tävlingens hela namn är League of Legends European Championship Summer 2020 och arrangeras den 29–30 augusti på Malmö Arena. Tävlingen blir ett samarrangemang mellan Malmö stad, Event in Skåne och Riot Games.