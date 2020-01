Trots målkavalkaden – Jon Dahl Tomasson ville inte lyfta fram några individuella insatser.

Istället hyllade MFF-tränaren kollektivet.

– Jag är nöjd med tempot. Vi kunde gjort tio mål, sa Tomassson.

Sju mål framåt. Tätt bakåt. Och ett rörligt anfallsspel. Jon Dahl Tomasson var nöjd över sin premiärmatch som MFF-tränare.

– De är knappt på vår planhalva och vi har mycket kreativitet i vår spel. Jag slutade räkna chanser efter ett tag.

Jon Dahl Tomasson har pratat om vikten av hård press. Under matchen var han som mest aktiv vid sidlinjen när han ville att spelarna skulle stressa motståndet. "Go, go, go", ropade dansken frenetiskt.

– Spelarna förstod varandra och pressen fungerade framåt. Det var fint att se att det vi tränat på under åtta fotbollspass hittills fungerade.

Tomasson ville inte hylla några individuella prestationer efter 7–0-segern.

– Jag vill inte lyfta fram en enskild spelare. Alla spelarna förtjänar beröm idag. Spelarna gör vad de ska. En bra insats överlag, det är vad en tränare önskar.

MFF-tränaren gav speltid till alla etablerade A-lagsspelare. Förutom en. Romain Gall var inte skadad, men byttes aldrig in.

– Han satt på bänken, var Tomassons lika raka som korta svar i ämnet.

Arnor Traustason tvingades bryta matchen efter 22 minuter sedan han fallit illa efter en duell.

– Ingen fara, en smäll, sa MFF:s fysioterapeut Jesper Robertsson i farten på Sydsvenskans fråga.

Även Jon Dahl Tomasson gav lugnande besked.

– Jag tror inte det är något allvarligt, vi ska undersöka och komma med besked.

Rasmus Bengtsson var tänkt som startspelare. Men kände sig sliten och fick vila.