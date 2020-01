Vissa var positiva, andra rejält uppretade. Men Extinction Rebellions blockad på lördagen för att uppmärksamma klimathotet landade i en kompromiss. Bussar fick till sist passera, medan polisen beslutade att leda om biltrafiken.

"We are fighting for your children” ropade en kör av miljöaktivister, som hade ställt sig på varsin sida av övergångsstället vid Triangeln, för att blockera Östra Rönneholmsvägen på lördagen vid lunchtid.