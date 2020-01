Kronprinsessan kvar i Polen – fel på planet

Kronprinsessan Victoria har blivit fast på flygplatsen i Polen sedan statsplanet återigen fått tekniska problem och stannat på backen. – Ja, det stämmer att kronprinsessan stannar över en natt, bekräftar hovets presschef Margareta Thorgren för TT.

Victoria deltog tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S) samt talmannen Andreas Norlén under måndagen i minnesceremonin för befrielsen av förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

Samtliga överlevande från Förintelsen som var med på resan har kunnat åka hem med det andra statsplanet under kvällen. Men för att göra detta möjligt, valde Victoria att stanna på flygplatsen och åka hem reguljärt klockan 05 på tisdagsmorgonen.

Även statstjänstemän har stannat kvar på flygplatsen för att göra det möjligt för samtliga överlevare att komma hem under kvällen. Stefan Löfven samt Andreas Norlén har dock fått plats på plan med destination Sverige.

Det är inte första gången som tekniska problem ställer till det under kungliga resor. Under en resa till Indien i december blev kungaparet, utrikesministern och näringsministern drabbade av flygstrul vilket tvingade samtliga att åka ekonomiklass på reguljärflyget. I november drabbades Victoria, prins Daniel och miljöminister Isabella Lövin (MP) under en resa till Bosnien. Anledningen: tekniska problem med statsplanet.