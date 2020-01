Nyårsafton 1999. En samling människor har lockats till en nyårsfest i ett för dem okänt hus. Värdinna är den mystiska Madam Svetlana.

Vad ska hända efter tolvslaget? Ingen vet. Och 90-talshitsen flödar.

”Tonight I'm gonna party like it's 1999” sjöng Prince.

Nu gör Spykens tredjeårslever exakt så. Skolans nya musikal, ”Millenniebuggen”, som får premiär på Stadsteatern denna onsdag, utspelar sig på en nyårsfest under 1900-talets sista dag.

– Alla har fått inbjudningar till Madam Svetlanas nyårsfest — ”kom som ni är”, berättar Tina Ljungqvist som spelar madamen.

Och hon har sin baktankar, vilket visar sig under festens gång. En katt spelar också en viktig roll, en kisse som förmänskligas och börjar berätta viktiga sanningar för festgästerna.

– Bland gästerna finns olika mindre grupper; en familj, ett kärlekspar, ett popband. Och efter hand börjar surrealistiska saker hända, förklarar Charlotte Engel, dramalärare och musikalens regissör.

Denna 25:e Spykenmusikal i rad görs av tredje årskursens teater- och musikelever. ”Gör” är ordet, eleverna skriver manus, skapar scenografi och rekvisita och sköter marknadsföring, med mera, allt kring uppsättningen.

Musiken är i vanlig ordning olika hits vars originaltexter passar in i handlingen. Sålunda sjunger till exempel Madam Svetlana Madonnas ”Vogue”. Nirvanas ”Come as you are”, ”Canned heat” av Jamiroquai, Stray Cats ”Stray cat strut” och givetvis ”1999” framförs också.

”Millenniebuggen” spelas denna onsdag klockan 19 (utsålt), på torsdag klockan 14 och 19 och på fredag klockan 14.